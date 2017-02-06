В Запорожье нашли парня, вытащившего из ледяной воды овчарку (ВИДЕО)

Соцсети растрогало видео из Запорожья, где молодой человек спас провалившуюся в ледяную полынью овчарку. Позже пользователи «всем миром» разыскали отважного героя. Им оказался студент Запорожского национального технического университета Дмитрий Костюченко.

Так, 28 января пользователь YouTube Светлана опубликовала видео, которое за пять дней собрало более 60 тысяч просмотров. В кадре видно, как молодой человек по льду ползком продвигался к барахтающейся в холодной воде собаке.

Когда он приблизился к ней, то подцепил овчарку за ошейник клюшкой для хоккея и вытащил из смертельной полыньи.

Киевлянин Алексей Юзефов, на которого видео также произвело впечатление, решил разыскать спасителя собаки. «А дайте наводку как найти этого парнишку в сети?», — обратился он к пользователям в ФБ. Мужчина заявил о своем намерении подарить молодому человеку новую клюшку для хоккея. В одном из комментариев указали, что героический поступок совершил студент ЗНТУ Дмитрий Костюченко.