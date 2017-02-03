В Запорожье отмечают массовое вскрытие и угон машин (ФОТО)

В Запорожье на прошлой неделе воришки массово стали вскрывать и угонять машины.

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В соцсети уже несколько жителей города пожаловалось на то, что были попытки вскрытия машины или вовсе угнали. Чаще всего, это случается ночью, когда машины не поставлены в гараж, а просто припаркованы возле подъезда. Тогда «нажива» сама идет злоумышленникам в руки.

Как сообщает один из пострадавших: «Пытались вскрыть машину на Бородинском, по улице Ладожская, 26. Будьте бдительны. Теперь не буду лениться и буду ставить в гараж или уже на платную стоянку».