В Запорожье прошел тематический мастер-класс посвященный Международному дню хиджаба (ФОТОРЕПОРТАЖ)

1 февраля в Запорожской областной библиотеке в честь Международного дня хиджаба прошла образовательная программа, организатором которой выступила Всеукраинская ассоциация гражданских организаций АЛЬРАИД.

Хиджаб – это женская одежда, скрывающая все тело, кроме лица и кистей рук.Часто хиджабом называют просто часть одежды, покрывающую голову, такую как платок, плантин, пашмина.

В ходе лекциии обсуждались достоинства ношения хиджаба для всех без исключения женщин, а так же проведены параллели между национальной украинской одеждой и мусульманским хиджабом. Ведь когда-то именно скромность и свободный крой были главными характеристиками как повседневного, так и праздничного костюма украинок. Также затрагивались вопросы терпимости рядовых запорожцев к женщинам в платке.

Гостям мастер-класса показали, как отличается одежда женщин в арабских странах. Рассказчицы выделили несколько регионов, продемонстрировав местные костюмы: Аравийский полуостров (Саудовская Аравия, Йемен), Шам (Сирия, Палестина), страны Магриба (Тунис, Алжир, Марокко) и Египет.

Помимо лекций, во время мастер-класса немусульманки смогли примерить на себя различные способы ношения платка, и приобрести красочные платки и заколки.

Татьяна ВЕТВИНСКАЯ