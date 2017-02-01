В Запорожье создали карусель из льда на Днепре (ФОТО)

В Запорожье, посреди реки Днепр, установили новый аттракцион «Карусель». Об этом сообщает Наталья Карида, на своей странице в Фейсбук.

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Новый аттракцион «Карусель» представляет собой большой ледяной круг, который выпилили во льду на реке с помощью бензопилы. Далее в этот круг вставили двигатель от лодки, который помогает карусели двигаться по кругу.

Такое сооружение создали вчера, 31 января, сегодня с 10:00 каждый желающий смог опробовать на себе такое чудо природы и техники.

Как сообщает Наталья, автором этой идеи стал местный активист Александр Шкаликов.