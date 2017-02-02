В Запорожье у военных похитили около полутора миллионов гривен

Во время ремонта Запорожского областного призывного пункта в 2016 году было расхищено 1,4 миллиона гривен бюджетных средств.

По информации военного прокурора Запорожского гарнизона Южного региона Андрея Великсара, во время проверки использования бюджетных средств при ремонте Запорожского областного призывного пункта выявлен факт хищения в особо крупных размерах — в приходно-расходную документацию внесены недостоверные данные.

Открыто уголовное производство по ч.3 статьи 410 УК «Завладение военным имуществом путем злоупотребление служебным положением в особо крупных размерах».

По предварительным данным, должностные лица квартирно-эксплуатационного управления министерства обороны Украины по сговору с должностными лицами одной коммерческой фирмы Запорожья составили липовые документы. Благодаря этому в ноябре-декабре 2016 года они присвоили бюджетные средства в сумме 1,4 миллиона гривен.