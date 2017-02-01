В зоне АТО украинские войска несут потери: двое погибших и двое раненых

Пресс-центр Штаба АТО сообщает, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности и ведут огонь по позициям наших военных.

Так, противник продолжает обстрел Авдеевки, Шахты Бутовка, Песков, Водяное, Маринку, Красногоровку и Новогоровку. Вражеские войска применяют системы залпового огня, танки, артиллерию, минометы и стрелковое оружие.

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К сожалению, сегодня украинские военные понесли потери — двое погибших и двое раненых.