В Мелитополе легковое авто, проигнорировав «красный свет», влетело в грузовик

4 февраля около 23:50 в Мелитополе произошло ДТП. Об этом сообщает Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Так, авария случилась на пересечении улиц Воинов интернационалистов и Интеркультурной (быв. Дзерджинского). Легковое авто, проигнорировав красный сигнал светофора, въехало в грузову Газель, которая перевозила хлеб.

Читайте также: В Запорожье возле популярного гипермарке авто сбило пешехода

В результате ДТП пострадал 33-летний мужчина. Он получил сотряесние головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины носа. От госпитализации отказался.