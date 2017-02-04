В Мелитополе полиция повязала криминальных боссов во время «сходки» (ФОТО)

Работники уголовного розыска задержали лиц, которые на криминальной «стрелке» планировали решить вопрос передела сфер теневого влияния в Мелитополе.

По информации пресс-службы ГУНП в Запорожской области, в рамках контроля лиц, которые могут влиять на состояние криминогенной ситуации в регионе, сотрудники криминальной полиции получили информацию о так называемой криминальной «сходке» в Мелитополе.

По оперативной информации, на этой сходке криминальные элементы планировали передел сфер теневого влияния. Имея информацию о том, что участники «стрелки» вооружены, оперативники сработали на опережение.

Вечером на улице Садовой полицейские задержали три автомобиля с участниками нелегального мероприятия. Во время осмотра транспортных средств обнаружены и изъяты автомат АК-74У и более сорока патронов к нему и травматический пистолет «Форт» с патронами.

Начато уголовное производство по признакам ст. 263 Уголовного кодекса «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.