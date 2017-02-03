В новый сериал об островах планеты включен запорожский остров Хортица (ВИДЕО)

03.02.2017 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В 2015 году Украинская служба Британской телерадиокорпорации сняла сериал об островах мира. В этот список также попал запорожский остров Хортица.

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Первая серия сериала вышла с видеосюжетом об острове Хортица. В 4-минутном сюжете авторы показали всю историю острова на протяжении нескольких веков.

Авторы сериала Украинская служба BBC является, в частности, подразделением международной радиостанции BBC World Service, которая вещает на более чем 30-ти языках по всему миру.

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