В результате обстрелов в Авдеевке повреждено более 170 жилых и нежилых объектов — Жебривский (ФОТО)

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странце в социальной сети сообщил, что о состоянию на 8 утра 5 февраля в Авдеевке, в результате обстрелов, которые начались 31 января, поврежден 133 часных дома и 25 квартир. Всего пострадало 179 объктов жилого и нежилого фонда.

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«Повреждено также семь частных гаражей, три автомобиля, магазин, железнодорожные пути на станции Авдеевка», – перечислил чиновник.

Жебривский отметил, что газо- и теплоснабжение в городе есть, а вот вода подается по графику.