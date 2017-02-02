В сети опубликовали видео «Запорожье в далеком 1997 году» (ВИДЕО)

В сети опубликовали маленький фильм о том, как выглядел наш город Запорожье 20 лет назад.

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Как сообщает автор, опубликованного видео: «Это видео было найдено мною в соцсети и было бы не правильно не опубликовать его для массового просмотра. Уверен — этот «фильм» будет интересно посмотреть всем, в особенности молодому поколению. Запорожье 20 лет тому назад: 100-метровка Анголенко без киосков и магазинов, проспект с трамваями, старый фонтан на Маяковского, 12 Апреля с первыми рекламными бордами, запорожцы в вареных джинсах. Одним словом интересно».