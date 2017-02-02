В Шевченковском районе школа и санаторий остались без электричества (ФОТО)

Во вторник, 31 января, в 23:30 в Службу спасения обратились из школы-интернат «Источник» и костнотуберкульозного санатория №1 Шевченковского района, что находятся на улице Червонополянской, сообщив о том, что у них произошло отключение электроснабжения и необходима помощь.

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На место происшествия сразу приехало подразделение спасателей, которые привезли с собой передвижную электростанцию и предоставили бесперебойную подачу электроэнергии для около 300 людей, который находились в зданиях в этот момент.

ОБ этом сообщает пресс-служба ГСЧС Запорожской области.