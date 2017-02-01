В элитном борделе Запорожья проститутки зарабатывали по полторы тысячи гривен за час (ФОТО)

Кроме временной потери работы, «жрицам любви» грозит смехотворный штраф по админпротоколу за занятие проституцией.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, работниками отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми пресечена деятельность двух элитных публичных домов, которые работали в Вознесеновском районе Запорожья.

В этих борделях оказывали сексуальные услуги полтора десятка проституток, по предварительной информации, они получали от клиентов от 1000 до 1500 гривен за час работы.

Личность организатора установлена. Сейчас его, согласно действующему законодательству, ожидает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Относительно «жриц любви» составлены административные протоколы за занятие проституцией. Устанавливается весь круг лиц, причастных к противозаконному бизнесу.