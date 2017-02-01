Гражданин Турции пытался вывезти из Запорожья антикварный музыкальный инструмент (ФОТО)

30 января в аэропорту «Запорожье» таможенники смогли пресечь попытку вывоза раритетного музыкального инструмента из страны.

Так, гражданин Турции проходил таможенный контроль в упрощенном порядке, не заполняя таможенную декларацию. После пересечения «зеленого коридора» пограничники обнаружили у мужчины антикварный патефон, который он нес в руке и не скрывал этого. На патефон не было документов и заключения искусствоведа.

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Антикварный патефон входит в те предметы, на которые стоит ограничение на перемещению через таможенную границу Украины в соответствии ст. 373 Таможенного кодекса Украины, Закона Украины от 21 сентября 1999 №1068 «О вывозе, ввозе и возвращении культурных ценностей».

Таким образом, гражданин Турции нарушил порядок прохождения таможенного контроля. На нарушителя был составлен протокол, а патефон изъят.