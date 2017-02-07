Две жительницы Запорожья погибли в квартире от отравления угарным газом, а малыша спасли врачи

Причины и обстоятельства фатального происшествия устанавливает расследование — по одной из версий запорожанки погибли из-за неисправной газовой колонки.

В пятницу, 3 февраля, в доме на улице Сталеваров были обнаружены тела двух женщин — 75-летней хозяйки жилища и ее 34-летней дочери. В соседней комнате также находился 7-летний внук и сын погибших с симптомами серьезного отравления. Его доставили в местную больницу, где врачи спасли ему жизнь.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщины погибли от отравления угарным газом. Начато уголовное производство, которое выяснит обстоятельства, приведшие к смерти двух людей.

Напомним, несколько лет назад на этой же улице погибла молодая семья и маленький ребенок. Причина такая же — отравление угарным газом.