Две жительницы Запорожья погибли в квартире от отравления угарным газом, а малыша спасли врачи

07.02.2017 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Причины и обстоятельства фатального происшествия устанавливает расследование — по одной из версий запорожанки погибли из-за неисправной газовой колонки.
В пятницу, 3 февраля, в доме на улице Сталеваров были обнаружены тела двух женщин — 75-летней хозяйки жилища и ее 34-летней дочери. В соседней комнате также находился 7-летний внук и сын погибших с симптомами серьезного отравления. Его доставили в местную больницу, где врачи спасли ему жизнь.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что женщины погибли от отравления угарным газом. Начато уголовное производство, которое выяснит обстоятельства, приведшие к смерти двух людей.

Напомним,  несколько лет назад на этой же улице погибла молодая семья и маленький ребенок. Причина такая же — отравление угарным газом.

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