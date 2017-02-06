ДЕНИС НОСКОВ: «Запорожская баскетбольная команда способна победить любого»

Имя Дениса Носкова хорошо известно в украинском баскетбольном сообществе. Он успел доказать свою конкурентоспособность еще во времена, когда украинская Суперлига была заполнена качественными легионерами. Поэтому, когда произошел отток иностранцев из украинской лиги, он легко взял на себя лидерские функции и в Одессе, и в Черкассах. И после небольшого зарубежного вояжа, вернувшись в Украину, сразу стал игроком стартовой пятерки в запорожской команде. Перед началом решающего отрезка сезона, один из лидеров коллектива рассказал о перспективах команды.

— Денис, вы пришли в команду в тот период, когда БК «Запорожье» проводил серию игр против сильных клубов, большинству из которых команда проигрывала в заключительной четверти. Как Вы считаете, с чем это связано? Команде не хватает бойцовских качеств?

— Смотря какую игру рассматривать. «Николаев» вообще не хочется вспоминать. Мы отдали все силы для этой победы, но у нас ее просто украли. Я был в шоке, такой наглости со стороны многих людей никогда не видел. Поражение сильно ударило… Согласен с тем, что первую половину мы играем сильнее, а в третьей четверти нам не хватает уверенности и слаженности. Значит нам нужно больше над этим работать.

— Теперь, когда «Кривбасс» снялся с чемпионата, на кого из соперников хотелось бы попасть на первой стадии плей-офф?

— На чужом горе счастья не построишь. Очень жаль ребят из Кривого Рога, я могу им только посочувствовать. Нам сейчас надо настраиваться на каждую игру и победить как можно скорее. Важно прервать серию из поражений. Всех это уже достало. О итоговом месте и сопернике в плей-офф я еще не думаю. Все может измениться в последних матчах.

— В прошлом сезоне вместе с «Черкасскими Мавпами» вы пробились в полуфинал чемпионата Суперлиги. «Запорожью» по силам повторить это достижение?

— У нас хороший состав, но опять же, все будет зависеть от того, как мы будем играть. Нужно наладить механизм, чтобы машина поехала. Нам тоже по силам пройти в полуфинал. Почему нет? Мы не слабее других команд. Главное, чтобы никто не выпадал из командных взаимодействий и все показывали свой лучший баскетбол. Когда мы начинаем сбиваться на индивидуальные действия, тогда и появляются проблемы.

— «Черкасские Мавпы» один из основных конкурентов нашей команды. Для Вас игры против бывшего клуба носят принципиальный характер?

— Для меня каждая игра одинаково важна. Я уже опытный игрок, поигравший во многих клубах. Хочется показывать свой лучший баскетбол в игре с любым соперником. У меня нет такого, что я настраиваюсь на одну команду больше, на вторую — меньше. Надо выходить и в любом матче качественно делать свою работу.

— В составе баскетбольного клуба «Запорожье» Вы играете меньше двух месяцев. Уже успели посмотреть наш город и привыкнуть к новой команде?

— В Запорожье приходилось бывать с детства. Мы часто приезжали сюда, выступая на различных турнирах. Но одно дело, когда ты гость, другое, когда игрок и представляешь интересы своего клуба. Город мне нравится, но познакомиться поближе, честно говоря, еще не успел. По отношению к коллективу, он просто великолепен. Лучшего даже и представить не мог. Со многими игроками уже был знаком, ведь выступаем в Украине не первый год.

— Расскажите, как начиналась Ваша баскетбольная карьера?

— Свой баскетбольный путь я начал за школьной партой в 12-летнем возрасте. Занимался в местной спортивной школе в Мариуполе. Как раз в то время формировался баскетбольный клуб «Азовмаш». Позже выступал за вторую команду этого клуба, но в 21 год я понял, что надо идти дальше. Мне не хватало мастерства чтобы конкурировать с сильными легионерами и играть в первой команде. Среди вариантов куда перейти, выбрал БК «Киев». Мне очень нравилось как ведет дела Виталий Черний. Он делал ставку на молодежь. К тому времени в 21 год, чтобы играть в Суперлиге, мне еще не хватало «физики». Поэтому тот год сложился для меня неудачно. Но я очень благодарен Виталию Чернию, который занимался со мной, подсказывал, что делать. Затем в моей карьере были выступления в Одессе, Грузии, Черкассах и Франции.

— Также у вас есть опыт выступлений за национальную молодежную сборную Украины по баскетболу. Каким он был?

— Это интересный период в плане опыта. У нас была очень хорошая команда. Мы достигли отличного результата, попали в восьмерку лучших сборных на чемпионате Европы в Хорватии. Хотя начинали неудачно. Мы поехали в Турцию и проиграли пять матчей. Все говорили, что это худшая сборная, нас много критиковали. Но, как оказалось, это послужило толчком для дальнейших успешных результатов.

— Во Франции Вы играли в команде третьего дивизиона. Какой там уровень баскетбола и почему уехали оттуда?

— Там очень атлетичный баскетбол. Играть четвертого номера в Украине и Франции — очень большая разница. У меня сложились хорошие отношения с тренером «Лурд-Тарб». Но, когда мы проиграли несколько матчей подряд, президент клуба решил убрать всех легионеров. Чтобы проявить себя во всей красе и играть там на позиции четвертого номера, мне не хватало массы. Если бы я играл на позиции третьего, было бы проще.

— Когда выступали за рубежом, был языковой барьер?

— У меня не было проблем с иностранными языками, так как в Мариуполе я закончил университет по специальности «английский язык и литература». Свободно владею английским. Более углубленно изучал язык и когда тренировался с первой командой «Азовмаша». У нас был переводчик, но тренер заставлял изучать иностранный язык.

— Кто ваш кумир в баскетболе и есть такие люди, которые повлияли на Ваше становление как профессионального игрока?

— Наверное как и все, посмотрел в детстве комедийный фильм «Space Jam» с Майклом Джорданом, глаза загорелись, потом стал следить за матчами NBA, начал смотреть Евролигу. Одного кумира выделить не могу, много игроков нравились. Когда начал карьеру, уже надо было самому развиваться, расти как индивидуальность.

— Какие увлечения кроме баскетбола?

— Для меня самое приятное — это проводить время в компании родных и близких. Люблю ходить в кино, играть в бильярд. Здесь в Запорожье не хватает моей второй половинки. У меня есть девушка, ее зовут Анастасия, она учится в Одессе. Летом я сделал ей предложение. Она уже бывала у меня в Запорожье, Новый год вместе праздновали.

— Какого максимального результата мечтаете достичь в профессиональной карьере?

— Я не хочу загадывать наперед. Все мои мечты касаются настоящего и связанные с баскетбольным клубом «Запорожье-ZOG». Я считаю, что наша команда с таким составом должна попадать в четверку. Это станет возможным если все мы будем выкладываться на полную. Если не пройдем первый раунд плей-офф, результат этого сезона можно считать неудовлетворительным.