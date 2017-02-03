Департамент инфраструктуры рассказал, сколько денег КП заработали в 2016 году

1 февраля на очередном заседании комиссии по жизнеобеспечению в городском советы представитель департамента инфраструктуры рассказал о том, насколько прибыльны и рентабельны КП были в 2016 году по сравнению с 2015.

Так, согласно отчету по работе, в 2016 году КП «ЭЛУАД» удалось заработать 2 миллиона 189 тысяч гривен. И это при том, что в 2015 у них был убыток в размере 2 миллиона 799 тысяч гривен. Таким образом, коммунальное предприятие на сегодня есть рентабельное и прибыльное, говорят в департаменте. Кроме того, в течение последних трех месяцев сотрудники предприятия получали премию в размере 1,5 тысячи гривен. Также, за счет выделенных на сессии горсовета средств обновляется автопарк. За счет собственных оборотных средств покупаются необходимые инструменты.

Что касается, КП «Горсвет», то в 2015 году предприятие сработало с чистой прибылью в 473 тысячи гривен, в 2016 году удалось заработать порядка 632 тысячи гривен. Таким образом в департаменте говорят предприятие работает и никакой помощи в плане финансирования не требует. Рост прибыли в прошлом году, отметили в КП «Титан». По их данным чистая прибыль, по сравнению с 2015 годом увеличилась в два раза.

Подытожив, представитель департамента инфраструктуры сообщил, что все коммунальные предприятия в департаменте в 2016 году сработали с прибылью. Деньги заработанные КП «ЭЛУАД» планировалось потратить на проведение тендеров, но учитывая погодные условия, было принят решение, на 1,5 миллиона гривен закупить соль.

Яна ПЕТРОВА