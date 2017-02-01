Жители Запорожской области не могут добиться возврата долга по зарплате в 68 миллионов гривен

Общая сумма задолженности по заработной плате в регионе по состоянию на 1 января 2017 года составила 68,2 млн. грн.

По словам заместителя главы Запорожской облгосадминистрации (стажировка) Владимира Тоцкого, в декабре 2016 года задолженность уменьшилась на 7,3 млн. грн. или на 9,7%.

Динамика погашения долгов по заработной платы продолжает определяться в области ситуацией на 48 предприятиях государственного сектора экономики, где накопилось 52,9 млн. грн. долгов или 77,6% от общей суммы долга.

Долги экономически активных предприятий за декабрь 2016 года уменьшились на 6,1 млн. грн. или на 10,1 % и на 01.01.2017 составили 54,7 млн. грн.

На предприятия частной формы собственности приходилось 15,3 млн. грн. или 22,3%, коммунальной собственности – 34,2 тыс. грн. или 0,1 % от общей суммы долгов.

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Главными должниками по зарплате являются 22 структурных подразделения ОАО «Запорожьеоблэнерго» — 32,7 млн. грн.