Жители Запорожья оказывают помощь беженцам из Авдеевки



В связи с обстрелами бандитами поселка Авдеевка Донецкой области, в управлении социальной защиты Запорожского горсовета состоялась встреча с представителями благотворительных организаций, оказывающим помощь беженцам.

Участники встречи выразили готовность предоставлять всю возможную помощь таким гражданам в виде продуктов питания, одежды, лекарств, и другого.

Прибывшие граждане из города Авдеевки Донецкой области и близлежащих населенных пунктов для получения помощи могут обратиться:

Запорожская областная организация общества Красного Креста Украины

ул.Почтовая, 4-а, тел.764-28-92.

ГО «Городской центр помощи», ул.Независимой Украины, 51, тел.220-76-00, тел. 066-183-20-30, тел. 067-144-26-36.

БО «Храм», ул.Победы, 91, тел.270-44-60

БО «Каритас – Запорожье», ул.Семафорная, 8, тел. 050-322-46-00, тел. 097-20-22-098

Также создан городской штаб по оказанию помощи жителям Авдеевки. Начат сбор гуманитарной помощи, готовятся места для расселения беженцев, ведётся подготовка к оказанию медицинской помощи, если возникнет такая необходимость.

От жителей Запорожья принимается помощь для жителей Авдеевки:

— продукты питания, одежда в Запорожской областной организации общества Красного Креста Украины (ул.Почтовая, 4-а, тел.764-28-92);

— спальники, теплые вещи, детские вещи, посуда в БО «Храм» (ул.Победы 91, тел.270-44-60).