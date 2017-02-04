Жители Запорожья смогут приобрести лекарства чуть дешевле (СПИСОК)

С 1 февраля в силу вступил приказ Министерства Здравоохранения «Об утверждении порядка расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства». Согласное ему, аптекам запрещается продавать 89 препаратов дороже, чем установлено правительством.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, на первом этапе государственное регулирование будет касаться препаратов против сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета второго типа.

Врачей также обяжут вписывать в рецепты не названия препаратов, а их действующее вещество. Таким образом, пациент сможет сам выбрать из списка лекарственное средства, а не покупать навязанное медиками.

Такое решение в Минздраве приняли, чтобы побороть коррупционные схемы и монополию на фармацевтическом рынке. Инициатива Министерства подразумевает постепенное расширение списка, чтобы охватить все лекарственные препараты.