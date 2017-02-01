Житель Запорожья арендовал токарный станок, чтобы изготавливать оружие

Сотрудники полиции выявили и прикрыли подпольный цех по изготовлению и переделке стрелкового оружия.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, на территории бывшего автотранспортного предприятия Запорожья горожанин арендовал помещение с токарными, фрезерными и сверлильными станками.

Используя оборудование и привлекая к работе еще трех запорожцев, он поставил на поток производство огнестрельного оружия, «специализируясь» на так называемых ручках-пистолетах и ​​переработке травматического оружия в боевое. Наемные рабочие работали по предоставленным чертежам, изготавливая отдельные сегменты оружия и не зная о конечном результате.

После того, как преступная деятельность подпольного оружейника была задокументирована в полном объеме, работники следственного управления и управления криминальной полиции провели санкционированные обыски по местам жительства и работы правонарушителя.

Изъято немало: автомат АК 74, оборудованный глушителем; сотни патроны, металлические заготовки к пистолетам и готовые пистолеты, гранаты и другие боеприпасы, ружья и несколько пистолетов отечественного и зарубежного производства.

По уголовному производству назначен ряд экспертиз. По их результатам гражданину объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 263 и ч.2 ст. 263-1 Уголовного кодекса.