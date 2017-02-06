Житель Запорожья выстрелил недругу в ногу

Запорожские полицейские установили личность гражданина, который в качестве последнего аргумента в ссоре выстрелил из «травмата» в ногу оппоненту.

Днем в Заводское отделение полиции Запорожья поступило сообщение о том, что в 5-ю горбольницу доставлен 39-летний гражданин с ранением правой голени. Полицейские выяснили, что травму пострадавший получил у одного из магазинов по улице Союзной, во время конфликта с водителем автомобиля «Ауди». Последний решил спор в свою пользу, применив устройство для отстрела резиновых пуль.

Принятыми мерами розыска автомобиль был обнаружен и остановлен по проспекту Металлургов. За рулем находился 26-летний житель областного центра. В ходе опроса он признал, что применил травматический пистолет во время ссоры с незнакомцем.

Полицейские изъяли оружие, из которого был произведен выстрел. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по признакам ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, известил отдел коммуникации полиции Запорожской области.