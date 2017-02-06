Житель Запорожья пытался совершить самоубийство, отправив на тот свет и соседей

06.02.2017 | Filed under: Новости,Происшествия,Регион,Эксклюзив | Posted by:

Сейчас с неадекватным горожанином разбираются полиция и психиатры — если его признают вменяемым, то мужчине грозит тюремный срок.

По информации пресс-службы ГСЧС в Запорожской области, вчера, 5 февраля, из одной квартиры дома в Хортицком районе Запорожья повеяло газом. Жители подъезда, опасаясь взрыва, вызвали спасателей и газовую службу.

Газовщики перекрыли поставки газа по стояку подъезда. Спасатели ГСЧС через окно забрались в жилище, в котором находился владелец квартиры. На кухне находилась печка с включенными конфорками.

Бойцы ГСЧС отключили газовую печку, открыли двери и окна для проветривания жилища. Вывели из опасного помещения мужчину и передали его соответствующим службам.

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