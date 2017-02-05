Жителю Запорожья от кражи денег не помог сейф — миллион вынесли вместе с сейфом



В одной из девятиэтажек Александровского района воры обнесли квартиру, украв почти миллион гривен.

Вероятную кражу обнаружили утром жители дома на ул. Запорожской — на втором этаже было разбито окно балкона, с которого свисала веревка.

На место вызвали полицейских. Дождавшись хозяина квартиры, они выяснили, что воры вынесли сейф с крупной суммой денег — 30 тысяч евро и 30 тысяч гривен. В пересчете на национальную валюту сумма ущерба составляет более 900 тысяч гривен.

Вероятно, сейф спустили вниз с помощью веревки. Следователь внес в ЕРДР происшествие по .3 статьи 185 УК «Кража с проникновением».

Фото Depo.Запорожье