Жителям Запорожья предлагают купить рабочий стаж, чтобы получать приличную пенсию

Недостающие месяцы работы к трудовому стажу для оформления пенсии можно купить — стоимость одного месяца составит 704 гривны.

Такое предложение делают не аферисты и жулики, а представители центральной власти в лице чиновников Пенсионного фонда Украины.

По информации управления информации Запорожской облгосадминистрации, во время расширенного заседания коллегии обласного управления Пенсионного фонда, высокий гость — первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Николай Шамбир — рассказал об одной из версий пенсионный реформы.

По словам чиновника, в Министерстве социальной политики создана рабочая группа, которая должна наработать основные принципы проведения будущей пенсионной реформы. В частности, граждане Украины смогут докупить для получения пенсии годы трудового стажа, которых не хватает для назначения пенсии.

Запланированная правительством пенсионная реформа предусматривает уменьшение страхового трудового стажа для получения пенсии до 15 лет. В связи с этим предлагается законодательно закрепить возможность покупки годков, недостающих до нужного размера стажа. Стоимость одного месяца составит 704 гривны.