Жуткое ДТП возле «Черной горы»: пятеро пострадавших, одна смерть (ФОТО)

5 февраля около 12:30 в Запорожье произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».
Так, в районе «Черной горы», возле АЗС «WOG» столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль «Таврия».
В результате аварии пострадало 6 человек: два пассажира маршрутки и 2 пассажира и водитель «Таврии». Один из пассажиров легкового авто умер на месте. Все пострадавшие были доставлены в пятую городскую клиническую больницу.
Читайте также: В Мелитополе легковое авто, проигнорировав «красный свет», влетело в грузовик
39-летняя женщина-пассажир маршрутки получила ушиб мягких тканей правой голени и ушибленные раны подбородка.
47-летний мужчина, также пассажир маршрутного такси, был госпитализирован переломом левого запястья.
22-летний парень-водитель легкового автомобиля был отправлен в отделение совмещенной травмы с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей лица.
Также в отделение совмещенной травмы был отправлен 26-летний и 21-летний пассажиры легковушки с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга и множественными переломами.
К сожалению, один из пассажиров «Таврии», 25-летний парень, умер на месте происшествия.