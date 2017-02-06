Жуткое ДТП возле «Черной горы»: пятеро пострадавших, одна смерть (ФОТО)

5 февраля около 12:30 в Запорожье произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил Анатолий Сидоренко, глава Независимого профсоюза работников «скорой помощи».

Так, в районе «Черной горы», возле АЗС «WOG» столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль «Таврия».

В результате аварии пострадало 6 человек: два пассажира маршрутки и 2 пассажира и водитель «Таврии». Один из пассажиров легкового авто умер на месте. Все пострадавшие были доставлены в пятую городскую клиническую больницу.

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39-летняя женщина-пассажир маршрутки получила ушиб мягких тканей правой голени и ушибленные раны подбородка.

47-летний мужчина, также пассажир маршрутного такси, был госпитализирован переломом левого запястья.

22-летний парень-водитель легкового автомобиля был отправлен в отделение совмещенной травмы с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей лица.

Также в отделение совмещенной травмы был отправлен 26-летний и 21-летний пассажиры легковушки с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясениями головного мозга и множественными переломами.

К сожалению, один из пассажиров «Таврии», 25-летний парень, умер на месте происшествия.