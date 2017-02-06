Запорожец взял «золото» на международном турнире по кросcфиту (ФОТОРЕПОРТАЖ)

На выходных с 4 по 5 февраля. в Киеве состоялся Kyiv Battle 2017 — международный турнир по кроcсфиту. Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

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В эти два дня в столице Украины собрались со всех городов и ближайшего зарубежья профессионалы и любители кросcфита. В турнире приняло участие 120 спортсменов — 60 профессионалов и 60 любителей. Отдельно проходили соревнования между мужчинами и женщинами, любителями и профессионалами.

Так, по итогам конкурса среди мужчин-профессионалов победил запорожец. В серьезной схватке с жителем Запорожья шли нога в ногу столичные спортсмены, но все же Владимир Битюцкий (Запорожье) обошел Александр Ткаченко (Киев) на несколько баллов.

Кроссфит — система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом. Продвигается как система физических упражнений, и как соревновательный вид спорта. Кроссфит-тренировки включают в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, художественной гимнастики, упражнений стронгмена и других.