Запорожец-миллионер оптом торговал наркотиками на любой вкус (ВИДЕО)



Запорожские оперативники изъяли огромную партию разнообразных наркотиков, стоимость которых оценивается в 20 миллионов гривен.

Как сообщил начальник Нацполиции в Запорожской области Олег Золотоноша, в рамках уголовного производства, открытого по сбыту наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере (ч.2 ст.307 УК), разоблачена группировка наркодельцов с признаками организованности.

В состав группы входили организатор — 46-летний криминальный авторитет по кличке «Чех» и два представителя этнической диаспоры, 1992 и 1988 г.р.

В результате обысков с привлечением спецподразделения у фигурантов изъято около 20 кг наркотических средств и психотропных веществ на общую сумму почти 20 млн. грн.

В частности, из незаконного оборота изъяты героин, кокаин, 15 кг марихуаны, метадон, гашиш, амфетамин, таблетки «Экстази», концентрированный опий.

Также у злодеев изъяты 3 единицы огнестрельного оружия (2 пистолета «ТТ» и охотничье ружье), сотни патронов, гранаты и свыше полкило «пластида», а также электродетонаторы и запалы.

Наркоторговцу и его подчиненным грозит лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.