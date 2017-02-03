Запорожские жертвы автоугонщиков узнали, где покоятся останки их машин (ФОТО)

В Запорожье работали 5 пунктов, где разбирали угнанные автомобили, но полицейские устроили настоящий бой автоугонщикам, выявив «кладбища» похищенных автомобилей.

Как уже писал VERGE, в последнее время на территории Запорожской области участились случаи угонов транспортных средств старых моделей. Автомобили, лучшие времена которых давно прошли, похищаются с целью продажи деталей или дальнейшего превращения в металлолом на специально оборудованных нелегальных пунктах разбора.

По информации пресс-службы Нацполиции в Запорожской области, чтобы положить конец подобному явлению, полицейскими была разработана и проведена комплексная спецоперация. Первым этапом стало накопление информации о деятельности упомянутых пунктов.

Вчера, 2 февраля, на пункты разборок авто одновременно прибыли следственно-оперативные группы для проведения санкционированных обысков в рамках уголовных производств, начатых по ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Так, только в Запорожском районе были проведены обыски в четырех нелегальных пунктах, на которых в общей сложности выявлено более восьмидесяти фрагментов разобранных «железных коней».

А в Шевченковском районе Запорожья полицейские обнаружили двенадцать подготовленных к разборке кузовов автомобилей и семнадцать комплектов номерных знаков, в том числе два комплекта — зарубежных. По всем выявленным фактам продолжаются расследования.