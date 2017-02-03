Запорожские налоговики показали из чего «элитное» спиртное делают (ВИДЕО)

В Запорожье ликвидирован очередной подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя, который бутлегеры реализовывали через интернет.

По информации Госфискальной службы в Запорожской области, в рамках проведения опeрации «Акциз-2017» и расследования уголовного производства по ст. 204 УК были проведены обыски в местах производства и хранения алкогольной отравы.

Изъяты более 17 тысяч литров спиртa в пластиковых бочках объемом по 220 литров каждая, 52 литра фальсифицированных алкогольных напитков в пластиковых емкостях объемом по 5 литров и 1 литру каждая, приспособления для изготовления и разлива фальсифицированных спиртных напитков.

А также 472 литрa алкогольных напитков импортного производства в ассортименте без марок акцизного налога Украины. Алкоголь ввозили на территорию страны вне таможенного контрoля.

Общая суммa изъятого составила около 770 тысяч гривен.