Запорожцев приглашают посетить выставку кукол-мотанок от Инги Янкович (ФОТОРЕПОРТАЖ)

31 января в Областной универсальной научной библиотеке города открылась выставка творчества художницы, директора Запорожского областного художественного музея Инги Янкович «Оберег». Выставка продлится до 25 февраля.

На выставке «Обереги» можно увидеть авторские декоративные композиции из ниток и трав, а так же тканевые куклы-мотанки. Среди работ также представлены такие элементы быта как глиняная посуда и свистульки.

В своем творчестве запорожская художница опирается на истоки народного творчества и народного знания о мире.

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На выставке преобладают работы в старинной украинской технике вытынанки, которая была популярна в Украине в 19 — в начале 20 столетия. На сегодняшний день эта техника превратилась в изысканную станковую графику, но не потеряла своей связи с народным искусством.

Татьяна ВЕТВИНСКАЯ