Запорожцы вышли на традиционную пробежку за здоровый образ жизни (ФОТОРЕПОРТАЖ)

06.02.2017 | Filed under: Новости,Регион,Спорт,Фото,Эксклюзив | Posted by:

Февральская пробежка за здоровый образ жизни состоялась 5 февраля, и стартовала возле часов влюбленных в 12:00 дня. Активные запорожцы пробежали расстояние от Бульвара Шевченко до площади Фестивальной.

Целью мероприятия было продемонстрировать, что новый год можно и нужно встречать трезво активно и весело, а так же привлечь внимание общественности к пользе здорового образа жизни. Во время бега участники дружно выкрикивали позитивные патриотические лозунги. Тогда как всякая политическая символика была запрещена организаторами забега.

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На финише был организован сбор отработанных батареек для их утилизации. Подобные встречи активисты проводят ежемесячно.

Татьяна ВЕТВИНСКАЯ

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