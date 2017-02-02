За смерть пассажира запорожский суд приговорил пьяного водителя к пяти годам тюрьмы



Бердянский горрайонный суд Запорожской области приговорил виновника смертельного ДТП к лишению свободы на срок 4 года и 7 месяцев.

Впрочем, приговор не вступил в законную силу, поскольку у осужденного есть право обжаловать вердикт.

Напомним, в июле 2016 года в Бердянске на улице Строителей водитель «шестерки» на большой скорости врезался в дерево.

В результате ДТП пострадало 5 человек, позже один потерпевший скончался в больнице от тяжелых травм.

Во время дознания было установлено, что мужчина управлявший «Шестеркой», был пьяным и не имел при себе водительского удостоверения.