Из-за чего в Запорожье может исчезнуть волейбольный клуб «Орбита»?



Запорожским депутатам и чиновникам, похоже, все равно, что со спортивной карты города может исчезнуть прославленная волейбольная команда «Орбита».

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На сайте «Електронні петиції м. Запоріжжя» опубликована петиция «Про постійне матеріальне забезпечення жіночого волейбольного клубу «Орбіта-ЗНУ», що опинився у кризовому стані».

Чтобы поддержать серебрянного призера прошлого чемпионата, нужно подписать петицию — ep.zp.gov.ua

Если петиция наберет 500 голосов, то мэр Запорожья обязан рассмотреть петицию. Пока что петицию поддержали 85 неравнодушных горожан. Срок сбора голосов в поддержку прославленного клуба — единственной, кстати, женской команды Запорожья, выступающей на высшем уровне, оканчивается через 50 дней.

Напомним, летом 2016 года ЗТМК отказался от помощи волейбольному клубу. Из команды ушли ведущие игроки и главный тренер. Само существование команды оказалось под вопросом. Даже сделать взнос в Федерацию волейбола Украины для участия в Суперлиге ВК «Орбита-ЗНУ» не смог.

А ведь сумма, относительно, небольшая – 36 тысяч гривен. Благо, руководители федерации пошли навстречу – сроки уплаты взноса отсрочили. Команду возглавила многоопытный игрок и тренер Ирина Комиссарова (в прошлом сезоне ветеран помогла команде завоевать «серебро», выходя на площадку), состав пополнился молодыми и амбициозными спортсменками – воспитанницами запорожского волейбола.

Оставшись без финансирования, клуб надеялся на помощь городской и областной властей. Чиновники и депутаты на словах и не прочь помочь, но только дело доходило до реальной помощи, разводят руками. Дескать, казна пуста – просите помощи в другом месте. А из федерации начали намекать клубу, мол, когда переведете 36 тысяч гривен.

Как рассказал «ВЕРЖЕ» глава спортивного сектора ЗНУ Владислав Сахабутдинов, в середине января он обратился к депутатам горсовета, вернее к членам бюджетной депутатской комиссии с просьбой выделить небольшую сумму денег – 30 тысяч гривен для того, чтобы направить деньги в федерацию.

«Студенты Запорожского национального университета собрали шесть тысяч для того, чтобы помочь команде, — говорит Владислав Сахабутдинов. – Однако взнос составляет 36 тысяч гривен. Федерации в любой момент может надоесть и она отстранит «Орбиту» от участия в Суперлиге. Это будет конец не только для клуба, но и вообще для волейбола в Запорожье».