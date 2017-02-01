Инсайд: запорожским журналистам показали, как на самом деле готовится еда в популярном фаст-фуде (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Сегодня, 1 февраля, в Запорожском МакДональдс прошла первая экскурсия на кухню «На власні очі».

Первыми участниками такой экскурсии в Запорожье стали журналисты города. Во время экскурсии рассказывали о том, как поменялся МакДональдс после реконструкции, о его размерах, интерьере, количестве работников, и таких нововведениях, как МакКафе и большая новая площадка для МакДрайв.

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Сейчас новый МакДональдс составляет площадь в 634 м.кв, что в несколько раз превышает его площадь до реконструкции.

Во время экскурсии представителей СМИ провели в «сердце» МакДональдса — кухню, где наглядно продемонстрировали всю подготовку всеми любимых гамбургеров, чизбургеров, картошки фри и многого другого.

Как сообщила Олеся Винницькая, специалист по связям с общественностью МакДональдс из Киева, весной в Запорожье каждый желающий сможет стать участником такой экскурсии и увидеть все своими глазами.



