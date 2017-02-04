Какие изменения ждут запорожский бизнес в 2017 году

Медиация как альтернатива суду

Развестись через суд, подать иск имущественного или неимущественного характера для физического лица теперь стоит 640 гривен вместо 551 гривны 20 копеек. С 1 января 2017 года выросла ставка судебного сбора, которая отныне привязана к прожиточному минимуму. Об этом сообщается в Государственном бюджете Украины на 2017 год

Таким образом, суд стал менее доступным, особенно если спор неимущественного характера. Поэтому в Украине набирает популярность такой вид услуги как медиация, то есть внесудебная форма разрешения споров с помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны — медиатора (посредника).

В мире этой услугой пользуются уже более 50 лет. Согласно статистике, на сегодня в Германии порядка 70% неимущественных споров решаются путем медиации, в Америке по налоговым вопросам — до 90%. В Украине же этот вид услуги только набирает популярность, причем в разных сферах. К примеру, во Львове медиаторы заключили определенные соглашения с местной властью и работают в сфере публичного права. А в Запорожье, по словам главы общественной организации «Центр медиации «Точка зрения» Ларисы Церетели, впервые во всей Украине попытались внедрить медиацию в сфере налоговых споров (но только там, где нет умышленного нарушения закона). Вот только это направление требует внесения изменений в законодательство.

— У нас в городе достаточно много медиаторов, но мало запросов на их деятельность. Практически никто не знает, что можно прийти к медиатору и попытаться решить конфликт. То есть это не вместо и не после суда. Это — внесудебный процесс. Если медиатор не смог достучаться до сторон, выяснить их интересы, наладить между ними диалог, то не будет принято решение, — говорит Лариса Церетели.

По словам экспертов, услуги медиатора обойдутся чуть дешевле. Так, в одной из фирм расценки следующие: предварительная телефонная консультация (30­45 мин.) бесплатная; базовая платная консультация: первый час — 500 грн., последующие — 1000 грн. В другой фирме медиатора можно нанять за 450 грн., главного специалиста — за 900 грн., ассистента — за 150 гривен.

Что касается обучения, то стоимость одного модуля, который длится до 10 часов, обойдется в 2 тысячи гривен. Всего в программе курсов пять модулей. То есть за весь курс нужно будет заплатить 10 тысяч гривен.

Области применения:

— коммерческие споры;

— меж­ и внутрикорпоративные споры;

— споры в банковской и страховой сферах;

— сопровождение проектов, реализация которых затрагивает множество сторон;

— конфликты на работе;

— семейные споры;

— споры, связанные с авторским правом и интеллектуальной собственностью;

— медиация в образовании;

— межкультурные конфликты и многое другое.

Общественные организации будут сдавать финансовую отчетность

Бухгалтерский учет и отчеты все организации, вне зависимости от того, прибыльные они или нет, составляли и ранее, но никуда не сдавали. Поэтому радикальных изменений в этом нет. Правда, пока непонятно, за какой срок будет сдаваться первая отчетность — 2016 или же 2017 год. Но главная проблема — новшество вводится с 1 января, и известно об этом становится тоже 1 января. Соответственно, у общественных организаций и у фискальной службы нет времени адекватно подготовиться к этому нововведению.

— В любом случае финансовая отчетность общественных организаций должна быть представлена. Они привлекают деньги: членские взносы, финансовую помощь, и нигде нет результатов этой деятельности. Давайте скажем честно: у нас бывают такие случаи, когда руководитель небольшой организации, в частности, со статусом о неприбыльности рассматривает поступившие средства, как свои деньги, — говорит Лариса Церетели.

Налоги и штрафы для предпринимателей

Пожалуй, наиболее громкое изменение в сфере бизнеса — налог в размере 704 гривны. По неофициальным данным, только за декабрь и половину января в Запорожской области порядка 7 тысяч предпринимателей закрыли свои предприятия. По словам Ларисы Церетели, на сегодня в основном свой бизнес закрывают те предприниматели, которые зарегистрированы, но деятельность не осуществляют. Соответственно налоги и единый социальный взнос в Пенсионный фонд не делали, рабочие места не создавали. То есть негативных последствий для экономики нет вообще. Еще одна причина массового закрытия — до недавнего времени закрыть предприятие или зарегистрировать прекращение было процедурой сложной, нервной, дорогостоящей и длительной. Сейчас все упростили.

Впрочем, вскоре возможна вторая волна массовых закрытий предприятий. Причина — повышение минимальной заработной платы до 3200 гривен. С этого года в заработную плату входят все начисления: тарифные ставки, добавки, надбавки, доплаты, премии и так далее, все вместе не может быть меньше чем 3200. Да, можно заплатить сотруднику меньше минималки, чтобы единый социальный взнос был меньше 704 гривен, но это возможно в одном случае — если он отработал неполный рабочий день.

Еще одна топ­тема в предпринимательстве — заоблачные штрафы за нарушение трудового законодательства. К примеру, один из самых высоких — 320 тысяч гривен. Но он взимается в одном случае, когда не допущен к проверке представитель контролирующего органа — инспекции по труду. Именно по проверкам относительно неоформленных сотрудников. Еще один штраф — 96 тысяч гривен за сотрудника, который приступил к работе без трудового договора. Кроме того, работодатель может понести ответственность за такие нарушения, как выдача заработной платы не два раза в месяц, а один даже по заявлению сотрудника, а также: невыплата индексации, компенсации за неиспользованный отпуск, несоблюдение гарантий, которые предусмотрены КЗоТом, доплата за рабочее время и т.д. — все это нарушения законодательства о труде. Не за все берут такие фантастические штрафные санкции, есть и меньшие суммы. На сегодня проверки по всей Украине идут полным ходом.

Яна Петрова