Коммерсанты Запорожья, Израиль вам поможет!

С 6 по 8 марта 2017 года состоится украинская секторальная торговая миссия в Израиль, в которой могут принять участие и запорожские компании из сектора готовых пищевых продуктов и напитков.

По информации управления по вопросам прессы Запорожской облгосадминистрации, под председательством замминистра экономического развития и торговли – Торгового представителя Украины Натальи Микольской и при участии замминистра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольги Трофимцевой с 6 по 8 марта 2017 года состоится украинская секторальная торговая миссия в Израиль.

К участию в этой акции приглашаются и запорожские компании из сектора готовых пищевых продуктов и напитков. В программе миссии: B2B встречи, Site visits, мероприятия для установления первого бизнес-контакта, встреча с ритейлорами и т.д.

Особую заинтересованность израильская сторона выразила в таких украинских продуктах: молочной продукции, овощах, замороженных фруктах, изделиях из муки, хлебе и выпечке, сладостях, сахаре, муке, масле, а также безалкогольных и алкогольных напитках.

Регистрация на участие в Торговой миссии в Израиль открыта до 2 февраля включительно по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBMNDDSLMs6IDwKGsECAXtfmB0eoedmRUPVnWbGREnRAlktQ/viewform?c=0&w=1&usp=send_form

С вопросами обращаться по адресу: info@epo.org.ua