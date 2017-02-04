Наркоманы Запорожья знали в какой аптеке их ожидает радость (ФОТО)

Правда, о торговле психотропными и наркосодержащими препаратами узнали и сотрудники полиции. Узнали и навестили фармацевтический лабаз, наведя там шороху.

По информации пресс-службы Нацполиции региона, в ходе проверки полученной информации установлено, что работники аптеки в Днепровском районе Запорожья осуществляют реализацию наркосодержащих и психотропных медицинских препаратов без соответствующего разрешения и лицензии.

Работники полиции провели обыск в аптеке и изъяли свыше 16 тысяч наркосодержащих таблеток, а также денежные средства в сумме 18 тысяч гривен. Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

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По предварительной информации, лекарственные средства являются производными опия, морфинана и их оборот ограничен согласно действующему законодательству. Продолжается досудебное расследование по статье 320 Уголовного кодекса «Нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров».