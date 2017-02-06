Николаева: Экономического процветания можно добиться разными методами, кроме одного — очковтирательства

Первая постканикулярная неделя для депутатов началась как продолжение каникул. Полупустой зал, лениво бродящие по нему «слуги народа», которых можно было пересчитать по пальцам и которые оживлялись лишь тогда, когда нужно было нажимать на кнопки за себя и своих однопартийцев. Нажимая на кнопки, депутаты вряд ли понимали, за что голосуют, но, слава богу, ничего важного для страны и не принималось. Зато правительство работало не покладая рук. Правительственная неделя открылась Региональным Форумом, на котором подводились итоги децентрализации и экономического развития страны.

Премьер представил весьма радужную, впечатляющую картину успехов. Он напомнил регионам, что теперь у них много денег, громады объединились и на фоне оживления экономики в целом пришла пора раскошеливаться на налогах. Правда, г. Гройсман пригрозил фискальной и другим проверяющим службам личной ненавистью, если они не дадут малому и среднему бизнесу спокойно развиваться. Но от его грозных слов фискальной службе не стало плохо, а малому и среднему бизнесу — хорошо, т.к. все они знают реальное состояние экономики и покупательной способности населения.

Нельзя не согласиться с премьером в том, что регионы, получив самостоятельность, особенно денежную, пусть даже выросшую, но недостаточную, получив право распоряжаться заработанными средствами, должны ослабить давление на центральную власть. Пришла пора учиться считать деньги, умело ими распоряжаться, справляться с местными проблемами и задачами самостоятельно. Как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Но практика быстро показала, что до реальной самостоятельности в ряде регионов еще далеко и без «папы и мамы», т.е. центральной власти выросшие «детки» обойтись не могут. Львовскому мэру понадобилась помощь президента и правительства для уборки местного мусора. Когда накапливали мусор, сваливали его где попало, президент и правительство не требовались. Попытки «взрослого», самостоятельного решения проблемы путем раздачи мусора другим украинским регионам не удались. Разумеется, львовская власть права в том, что для строительства крупных объектов типа мусороперерабатывающих заводов необходима помощь и согласование действий с центральной властью, но вот для накопления такой страшной проблемы и доведения ее до критической точки требовалась только нерадивая местная власть. Так что до реальной децентрализации еще очень далеко.

На Региональном Форуме выступил также вице-­премьер С. Кубив, который продолжил радужную картину наших успехов на примере инвестиционного процветания. Оказывается, внешние инвестиции в Украину увеличились в 2 раза. Дотошные журналисты быстро раскопали на нужных сайтах официальную информацию о прошлых и нынешних инвестициях. Паззл не сложился. Инвестиции выросли, но в лучшем случае на 40 млн долларов. Цифра, конечно, внушительная, но для экономики самой крупной европейской страны — ничтожно малая. Вице-­премьер сознательно приукрасил инвестиционный климат или просто не владеет информацией? В обоих случаях реальный инвестиционный климат лучше не стал. Инвестиции в современной экономике играют ключевую роль. Чем больше приходит иностранных денег в страну, тем выше ее экономический рейтинг и тем стремительнее темпы экономического роста. Но инвестиции приходят не вслепую. Инвестор не хочет потери денег, а потому просчитывает все риски и возможные последствия. Даже неискушенному человеку понятно, что и 40 млн долларов были чьим-­то рискованным и даже авантюристским ходом.

Мировая практика, увы, показывает, что инвестиционный климат в мире ухудшается. Есть ряд регионов и стран, куда инвестиции уже давно не заходят. Эти регионы и страны становятся депрессивными, стагнирующими, и их экономика держится не на инвестициях и не на внешней торговле, и даже не на кредитах, а на безвозмездной международной помощи, которая по определению не может быть бесконечной, тем более огромной. Просто так денег никто и никому долго не дает, поэтому мизерная жалкая помощь, которая со скрипом ежегодно выделяется странам, например, Тропической Африки, позволяет им не жить, а выживать и как­-то существовать. Такое отношение международных кредитно­-финансовых организаций к этим странам начало формироваться после того, как инвестиции просто пропадали в них, как в черной дыре, кредиты не возвращались, а торговать с этими странами западные партнеры отказались, потому что пальмовое масло было запрещено в западных странах, а ничего другого страны Тропической Африки предложить не могли. Но лидеры этих африканских стран до определенного времени тоже «кормили» своих жителей радужными картинками близкого экономического процветания, но ничего реально не делали для этого экономического процветания.

Современный инвестор направляет деньги в страны с необходимым уровнем экономической и политической стабильности, который означает предсказуемость действий правительства в принимающей стране, четкое законодательство, грамотные и цивилизованные отношения бизнеса и власти, грамотную политику по стабилизации национальной валюты, управление оттоком капитала из страны. Ну давайте будем честными, что все эти условия отсутствуют в Украине, хотя кому-­то и не понравится сравнение с Тропической Африкой. Но сигналы от международных финансово­-кредитных организаций Украина начинает получать так же, как их получала Тропическая Африка. Каждый новый кредит нам выдают с огромным скрипом, с нарастанием невыполнимых политических и экономических условий, а инвестор просто обходит нас стороной. Так кому нужно радужное очковтирательство? Как гоголевская тройка… не дает ответа.

Татьяна НИКОЛАЕВА