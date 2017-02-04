Официально: автомобиль запорожской «скорой» в ДТП не попадал

Автомобиль, попавший сегодня в Мелитополе в аварию, не является машиной «скорой», а — санитарная карета Токмакской райбольницы, перевозившая планового больного.

Как объяснил VERGE глава независимого профсоюза работников «скорой помощи» Запорожья Анатолий Сидоренко, санитарный автомобиль Токмакской ЦРБ, попавший сегодня в ДТП, не выполнял функцию экстренного вызова. Он перевозил планового больного — жителя Токмака — из Акимовской райбольницы в Токмак.

«К счастью, в аварии не пострадали люди, — сообщил Анатолий Сидоренко. — Кто из водителей авто, угодивших в ДТП, нарушил правила дорожного движения, должно установить следствие. Еще раз могу сказать, что автомобиль, попавший сегодня в аварию, не относится к автопарку «скорой помощи».

Напомним, сегодня, 4 февраля, около 8.30 в Мелитополе на пересечении улиц Чкалова и Ломоносова произошло ДТП. Поскольку на одном из авто было написано «швидка», то некоторые СМИ подали непроверенный факт, что в ДТП попала машина «скорой помощи».