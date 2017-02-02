О воззваниях, Минздраве, кипрском газе и ОБСЕ — РОМАНОВИЧЕВ

Как известно, в Запорожье и окрестностях нет проблем. Т.е. вообще никаких! Мостовые переходы строятся, и уже видно не только залитый в опоры бетон, но и собственно мосты. Бюджет наполняется и не тупо отнимается не то столицей, не то кем­-то еще, а используется на самые насущные потребности городов и сел. К нам не присылается очередная партия «девятимесячников» и «двухгодичников», которые отсидят свое, кое­-что поимеют, заведут в Запорожье бизнес своих друзей и свалят. Так и не запомнив, где были и что успели хапнуть…

Воззвание — все, а работа — ничто!

Тут самое время извиниться за наш стеб касательно мостов и прочего, но, наверное, в области и вправду все очень хорошо. А значит, Запорожскому облсовету, который был, есть и еще долго будет «лицом» «подпольного обкома», уже 26-­й год растыкивающего кадры во все местные партии и партейки, делать просто нечего. К тому же персонажи в оном вроде меняются, а суть — никогда! Посему на днях было принято воззвание с требованием отставки министра культуры Евгения Нищука. Где­-то нас всех обидевшего словом…

Замечено еще со времен Кучмы: если горсовет­облсовет принимает воззвание в защиту бездомных Гондураса, а равно за «язык» и прочее, то либо бюджет уже распилен между своими, либо и пилить нечего. Но при этом требуется развить бурную деятельность — ведь озабоченным бабкам так нравится «непримиримая» позиция депутатов.

Оказалось, что у нас так легко всего добиться! Проголосовали воззвание, и уже не нужно балансировать бюджет, ремонтировать крыши, превращать больницы в заведения для излечения, а не освобождения от бремени денег и т.д. Но главное, как говорит о подобных случаях юморист Маменко: «Публика неистовствовала». Т.е. народ, называемый «населением», доволен, и можно надеяться — не случись нового Майдана — в очередных горсоветах­облсоветах не появятся новые лица. А ежели Майдан случится, то набор персонажей изменится, но суть — еще раз это подчеркнем — никогда…

Из жизни Министерства сокращения населения (МСН)

Между тем, во всей прочей Украине не только до областей, но и до районов дошло, что главная задача т.н. «реформ» — оставить Украину без украинцев. Любым возможным способом! Например, одним из самых эффективных — действиями Министерства сокращения населения. В быту подобное заведение называют Минздравом. И если во времена Януковича-­Азарова все бремя зачистки медико­санитарной сети было возложено на местные органы власти, то теперь все по-­другому.

Помните «оптимизацию» времен покойного губернатора Пеклушенко: каждая закрытая школа, ФАП и больница — это же дичайшая экономия по углю и газу! Другой вопрос, что для бюджетных организаций (тогда, напомним, сверхдорогой российский газ стоил до четырех тысяч гривен за 1000 кубов) продавали голубое топливо от 6000 и до 12000 гривен. Когда информация об этом всплыла в прессе, ее… засекретили.

Сейчас власть поменялась, но ее отношение к населению стало еще более жестким. И за дело взялась уже непосредственно МСН! Начнем с того, что назначенный на должность министра доктор Майдана Мусий сразу после революции был обложен замами, которые практически заблокировали всего его начинания. Оголтелая же кампания против него в прессе завершилась незаконным отстранением министра Кабмином в октябре 2014 года.

Затем (с декабря 2014­-го) пришел грузинский «варяг» Сандро Квиташвили. Имевший двухлетний опыт работы главы МЗ Грузии. Но в итоге из 1,5 лет пребывания на должности в Украине он 10 месяцев имел статус человека, написавшего прошение об отставке.

И вот с апреля 2016-­го в МСН работает лишь и.о. главы. Ныне это волонтер из США Ульяна Супрун. И при Квиташвили, и при Супрун систематически отсутствует какая­то критически важная для населения вакцина. Но, кроме того, при и.о. начались «реформы». То говорят о фактическом сворачивании системы скорой помощи, т.е. замене врачебных бригад, которые в условиях того же Запорожья только и оказывают реальную помощь, и замене их амбалами с носилками. То заговорили об увеличении нормативной нагрузки на одно койко­-место. Типа сейчас пациенты уже лежат в коридорах, но ведь еще пустует чердак?!

И вот новая идея фикс от МСН — госпитальные округа. К примеру, в Винницкой области прошли массовые протесты. В райцентре Шаргород площадь, похоже, заполнило все местное взрослое население. Причина в том, что если «реформа» пройдет, то лечиться жителям Шаргорода и Крыжополя придется в Могилеве­-Подольском, а это — до 120 км в один конец. Нашей области обещано пять таких округов (Виннице — всего три). Т.е. в городах областного подчинения, похоже, что­-то останется, а остальные, включая Гуляйполе, Пологи, Днепрорудный, Васильевку и курортные райцентры, — свободны?

Но в нашей области этой проблемы, похоже, нет даже в постановке вопроса? Считается, что она сама рассосется, или, может, как всегда — чем хуже, тем лучше? Напомним, что «подпольный обком» в июле 2015­-го санкционировал голосование облсоветом, избранным при Януковиче (до 90% — Партия регионов), проект по «децентрализации». Упрямо продолжаем настаивать на своем: это — зачистка не только украинского села как такового, но и в условиях запорожской степи — де-ЦИВИЛИЗАЦИЯ освоенного 230 лет назад (титаническими усилиями переселенцев!) Дикого поля.

Но поди ж ты об этом кому скажи! Тут главное какого-­то Нищука снять. Который на ситуацию ни в стране, ни в культуре ВЛИЯНИЯ НЕ ИМЕЕТ. НИКАКОГО!

Дела газовые…

Да, но если послушать всех негодяев, лжецов и подлецов высшей пробы, то они вам скажут, что в стране нет денег, чтобы содержать больнички хотя бы на том жалком уровне, на котором они содержатся. «Да ну!» — ответим мы и подтвердим это вот такой новостью.

«По данным «Экономической правды», в настоящее время в «Нафтогазе» действует колдоговор от 25 июня 2012 года, подписанный тогдашним главой госкомпании Евгением Бакулиным. В соответствии с ним премирование сотрудников аппарата НАК возможно на уровне до 200% от должностного оклада. Первая половина из них (100%) выплачивается в ежемесячном режиме «за выполнение производственных функций и задач». Это означает, что систематическая зарплата руководителя НАК составляет 2,082 млн гривен в месяц. Вторые 100% выплачиваются не системно «за взнос в общие результаты работы». В таком случае ежемесячное суммарное вознаграждение главы «Нафтогаза» может достигать 3,123 млн гривен». (26.01.2017 г.).

Итак, «бабки» для 38­-летнего главы «Нафтогаза» Коболева находятся — ежемесячно минимум по два миллиона. Плюс миллионы для замов и секретарш! При в общем­-то печальных результатах. Вот информация на сайте «Экономика от пророка»: «Она (Ю. Тимошенко) заявила, что снизить тарифы на газ до 100 долларов за 1000 кубометров можно всего за неделю при условии принятия законопроектов о закрытии офшоров и отставки правительства Гройсмана… Лидер «Батьківщини» также пояснила, что повышение тарифов — это «фактически новый налог для украинцев» и сейчас НАК «Нафтогаз Украины» получает «в 110 раз большую прибыль, не добывая и не транспортируя газ, ничего с ним не делая». (28.01.2017 г.).

Тут мы заметим, что во время своего премьерства и Юлия Владимировна приложила руку, чтобы «Нафтогаз» был таким, как мы его сегодня знаем…

Но! Без борьбы нет победы! В Интернете гуляет новость из одного занятного села: «Дніпропетровщина. Село Єлизаветівка. Два роки не платять за опалення газом. Оцей мер (Максим Голосной), посилаючись на 13 ст. Конституції України (надра та все, що вони містять, належать народу України), вимагає у місцевого облгазу кілька документів: який саме газ постачали в село Єлизаветівка? Чи є документи на право власності на газ, що компанія постачає мешканцям села? На цікаві питання головуючого судді, якою є ціна і вартість газу і принципи її обрахунку, не змогли відповісти представники облгазу. Суд зобов’язав надати документи на право власності на газ, принципи формування ціни і вартість газу. До одного з найцікавіших моментів цієї справи належить і невизначеність кінцевого власника — кіпрських фірм, на які йдуть «газові» гроші з України. Незрозуміло, хто отримує кінцевий прибуток від шалених накруток». («Бизнес-­Украина», 23.01.2017 г.).

Таким образом, «душка» Яценюк, а за ним такой же Гройсман, умываясь слезами, ввели дичайшие тарифы на газ. Но чтобы народ не вымер (или вымирал помедленнее), ввели субсидии. Т.е. часть содранных с населения налогов идет не на кормежку и вооружение армии (заводы «Укроборонпрома» выгоняют работяг в вынужденные отпуска!), а на милостыню малоимущим. Во многих областях уже вышли на показатель 50% жителей, получающих эти самые субсидии.

Но дальше — интереснее всего! Деньги, собранные облгазами, прямиком идут не в казну, а в кипрские офшоры. Где и исчезают в тумане…

Потому как у каждого украинского ГОСПРЕДПРИЯТИЯ (компании) ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ. Т.е. олигарх или депутат, назначающий на это предприятие своего директора. Последний, зная, что в Украине не действуют немецкие нормы (5 млн евро штрафа и шесть лет тюрьмы директору за умышленное банкротство фирмы), чудит без баяна. Механизм отработан до автоматизма: предприятие (компания) ВСЕ, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ, покупает у РОДНОГО олигарха ДОРОГО, а продает ему ВСЕ ПРОИЗВЕДЕННОЕ ДЕШЕВО. Тот уже перепродает продукцию по рыночной цене. В результате казне — «корешки», а «вершки» — «реальному владельцу».

Похоже, у государства Украина сегодня тоже завелся «реальный владелец», который набивает кубышку так, будто последний день живет. Слава богу, народ эффективно задурен Ляшко, зомбоящиком, войной, новой волной умело вброшенного языкового противостояния и не улавливает всех тонкостей процесса.

Да, мы упомянули Коболева с зарплатой минимум в 2-­3-­4 раза большей, нежели она была у Обамы, а ныне — у канцлера Германии и президента Франции. А знаете, чей он человек? Фаны Натальи Витренко — присядьте, а то возможна травма: «І останній штрих з біографії Андрія Коболєва — це радник в інвестиційній компанії AYA Securities. За інформацією ЗМІ, Андрій Коболєв навіть є співвласником компанії. AYA Securities — це інвестиційно-­банківський підрозділ фінансової групи AYA Capital. Гендиректором останньої є Юрій Вітренко, син глави колись відомої Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко. Саме з AYA Capital пов’язаний цікавий факт з біографії нового глави НАКу. В минулому році Міненерговугілля підписало наказ про ліквідацію державного підприємства «Вугілля України». Підприємство залишилось з великим шлейфом боргів. Велика частина позик була видана держбанками, зокрема Ощадбанком. Тоді компанія AYA Capital зробила банкам пропозицію придбати проблемні борги держкомпанії з дисконтом 70%. Компанія могла отримати прибуток у 2 млрд грн. за кілька днів, і профінансував цю операцію, швидше за все, банк, близький до «сім’ї» Януковича». («Антикор», 26.03.2014 года).

Т.е. «Нафтогазом» со времен т.н. Революции Достоинства, получается, и дальше рулит нерушимый синдикат Януковича и Витренко?

Два слова о блокаде

Более подробно о событиях на станции Попасная — в нашем блоге на сайте газеты. А здесь только одна цитата: «К активистам, которые блокировали железнодорожное сообщение в Луганской области, прибыли представители мониторинговой группы ОБСЕ. Как сообщил на своей странице в соцсети бывший комбат, а ныне нардеп Семен Семенченко, который возглавляет активистов, мониторы были обеспокоены тем, что «военные с той стороны страдают». Об этом передает «Диалог.UA». Когда у представителя ОБСЕ активисты поинтересовались, что делают «военные с той стороны» на украинской земле, он стушевался и заявил, что не хочет обострять данный вопрос. Также монитор отказался помогать в освобождении украинских пленных, которые попали к боевикам. Свой отказ он мотивировал тем, что является всего лишь наблюдателем, а не контролером. Не достигнув никаких договоренностей, ОБСЕ и активисты разошлись». (28.01.2017 г.).

Это, наверное, все, что нужно сказать о блокаде, ОБСЕ, войне на Донбассе, украинском МИДе и правительстве Гройсмана.

И еще: хорошо, что хоть кто­-то встал с дивана, а не ограничивается пустыми воззваниями…

Леонид РОМАНОВИЧЕВ