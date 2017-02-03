Погода в Запорожье: ожидается мокрый снег и температура выше ноля

Сегодня, 3 февраля, в Запорожье на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Утренний снег должен закончиться до полудня, а вечером ожидается мелкий дождь, что в итоге образует новый гололед. Весь день продержится туман и на дороге будет ухудшение видимости до 500 м.

Читайте также: Запорожец выходил, брошенного на произвол судьбы, белого медведя (ВИДЕО)

На протяжении всего дня будет температура воздуха будет от 5 градусов ниже ноля до 1 градуса выше ноля. Ночью этот показатель будет в пределах от 0 градусов до 2 градусов тепла.

Ветер весь день будет юго-восточным от 4 до 7 м/с.