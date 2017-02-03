Под обстрел в Авдеевке угодили волонтеры из Запорожья с гуманитарным грузом

03.02.2017 | Filed under: АТО,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

поздно вечером 2 февраля боевики открыли прицельный огонь по центру Авдеевки и пунктам гуманитарной помощи.
Как рассказал директор департамента соцзащиты Запорожской облгосадминистрации Игорь Мещан, который вез груз в составе делегации, под обстрел попал и гумконвой из Запорожья. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Запорожцы планируют переночевать в одной из местных школ и вернуться утром обратно.
Напомним, ситуация в Авдеевке обострилась 29 января. Боевики не жалеют «Градов» и используют тяжелое вооружение. В результате город остался без отопления, света и воды.
Напомним, рано утром, 2 февраля, из Запорожья отправилась делегация с 30 тоннами гуманитарного груза, собранной для жителей обстреливаемой Авдеевки.

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