По Запорожью «ходят» фальшивые стодолларовые банкноты (ФОТО)



Вряд ли горожанке, у которой изъяли фальшивую купюру, будет грозить уголовная ответственность, но банкноту ей не вернут.

По информации пресс-службы патрульной полиции Запорожья, прибыв по вызову в отделение банка, инспекторы узнали, что дамочка пыталась обменять старую купюру номиналом 100 американских долларов.

Впрочем, взяв «зелень» в руки, кассир заметила признаки подделки, поэтому отказала женщине в обмене. После этого она сразу позвонила в 102.

На момент приезда полиции, женщина находилась в банке. О возможности подделки купюры ничего объяснить не смогла. Чтобы окончательно разобраться в ситуации, на место вызвали следственно-оперативную группу, а женщину пригласили в Хортицкое отделение полиции.