Прокуратура жаждет посадить в тюрьму экс-главу Запорожского облсовета Межейко за разгон Майдана

Прокуратура Запорожской области желает ужесточить наказание бывшему председателю Запорожского облсовета Виктору Межейко.

Завтра, 7 февраля, в Высшем спецсуде Украины должно состоятся судебное заседание по кассационному представлению прокуратуры на мягкость приговора в отношении Виктора Межейко.

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Напомним, 26 января 2014 года милиция и «титушки» жестоко разогнали запорожский Майдан. В тот вечер пострадали около сотни запорожцев. Почти пятьдесят горожан были доставлены в райотдеы по подозрению в якобы организациях массовых беспорядков и захвате государственных зданий.

После смены власти в стране прокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-главы Запорожской облгосадминистрации Александра Пеклушенко, председателя Запорожского облсовета Виктора Межейко и бывшего начальника областной милиции Владимира Сербы по факту организации и руководства ими разгона участников мирной акции протеста.

Серба не стал дожидаться допросов и бежал из страны.

Пеклушенко застрелился из ружья в собственном доме в марте 2015 года. Пригово услышал лишь Виктор Межейко, который так и остался до окончания каденции главой Запорожского облсовета.

В июле 2015 года Кировский районный суд Кировоградской области признал Виктора Межейко виновным в организации массовых беспорядков и совершении преступления группой лиц по предварительному сговору. Вердикт суда — пять лет лишения свободы, но с заменой наказания на три года испытательного срока. То есть, условного наказания.

Прокуратура обжаловала приговор, но апелляционный суд Кировоградской области в декабре 2015 года оставил его в силе.

Прокурор Запорожской области Александр Шацкий (снят с должности в октябре 2016 года приказом Генпрокурора) в начале января 2016 года направил в Высший спецсуд Украины кассационное представление с требованием изменить приговор на «реальный срок наказания».

Заседания должны были состоятся 11 октября и 22 ноября, но по ходатайствам адвоката осужденного заседания дважды переносились.

Как ранее сообщал информ-портал VERGE, гособвинение просило суд приговорить Виктора Межейко к семи годам лишения свободы.