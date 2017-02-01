Разрушенная Авдеевка: украинские военные делают все возможное для избежания гуманитарной катастрофы (ФОТО)

01.02.2017 | Filed under: АТО,Новости,Общество,Украина,Эксклюзив | Posted by:

Как сообщает пресс-центр Штаба АТО, вследствие обстрелов Авдеевки были повреждены не только дома и линии электропередач, но и есть жертвы среди мирного населения. В городе частично нет света и связи а также существуют проблемы с теплоснабжением.

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Для избежания гуманитарной катастрофы в городе украинские военные организовали работу полевых пунктов питания. Кроме того, Вооруженные силы Украины наладили процесс поставки дров и находятся в готовности развернуть дополнительные пункты обогрева, если возникнет такая необходимость.

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