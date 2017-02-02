Семь поражений БК «Запорожье-ZOG» стали фатальными для его тренера

Команду «Запорожье-ZOG» возглавил Валерий Плеханов, а Дмитрий Щиглинский остается работать в клубе в качестве ассистента главного тренера.

7 поражений подряд запорожской команды в чемпионате Суперлиги заставили руководство БК «Запорожье-ZOG» прибегнуть к шагам по усилению тренерского штаба.

Новым главным тренером клуба назначен известный специалист Валерий Николаевич Плеханов.

как заявил Валерий Плеханов, в составе запорожской команды есть как минимум три баскетболиста, с которыми он продолжительное время работал. Это Макс Конате, Павел Буренко и Станислав Овдеенко.

«Я хорошо знаю этих людей, они, в свою очередь, хорошо знакомы со мной и моими требованиями, — сообщил новоназначенный тренер. — Поэтому надеюсь быстро найти общий язык с командой, ведь времени на раскачку нет. Наступает решающая стадия чемпионата… Отмечу, что пока речь о моем сотрудничестве с запорожским клубом идет только об окончании этого сезона — долгосрочные проекты пока не рассматриваются ни с моей стороны, ни со стороны клуба. Я присматриваюсь к ним, а они — ко мне».

СПРАВКА.

Валерий Николаевич Плеханов родился 19 мая 1972 года в Донецке. Окончил Донецкий институт физической культуры, воспитания и спорта и Донецкий институт внутренних дел. Защищал цвета команд первой и высшей лиг чемпионата Украины, в частности донецких УОР и «Стимул».

В 2006 году Валерий Плеханов стал инициатором создания БК «Донецк», в котором занял должности президента и играющего тренера. В сезоне 2006/2007 годов этот коллектив выиграл турнир первой лиги, а в следующем сезоне — стал обладателем малых золотых медалей в высшей лиге. С 2008 года БК «Донецк» был представлен в Суперлиге Украины, а Валерий Плеханов сосредоточился на работе с дублирующим составом. Кстати, именно он воспитал лидеров БК «ЗАПОРОЖЬЕ-ZOG» Макса Конате и Павла Буренко.

В сезоне 2013/2014 Валерий Плеханов возглавил БК «Донецк» и вывел его в полуфинал чемпионата Суперлиги. В сезоне 2014/2015 Валерий Плеханов тренировал днепродзержинский «ДнепрАЗОТ», а в следующем сезоне — «Кривбасс», который привел к бронзовым наградам чемпионата Суперлиги сезона 2015/2016.