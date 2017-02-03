Среди жителей Запорожья выберут лучших пап

В Запорожье пройдет конкурс «Отец года». Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Главными целями этого конкурса является повышение роли отца в воспитании детей в семье. Номинации в конкурсе будут такими:

«Отец года — настоящий казак»;

«Отец — работник отрасли металлургии»;

«Отец — спаситель»;

«Отец — военнослужащий, работник Вооруженных Сил Украины»;

«Отец — представитель местных органов исполнительной власти»;

«Отец — работник органов местного самоуправления»;

«Отец — общественный деятель»;

«Отец — руководитель предприятия»;

«Отец — работник агропромышленного комплекса»;

«Отец — работник образования и науки»;

«Отец — работник здравоохранения»;

«Отец — работник культуры и искусства»;

«Отец — спортсмен»;

«Отец — работник средств массовой информации»;

«Отец — работник правоохранительных, судебных органов, нотариата и адвокатуры»;

«Отец — работник сферы социальной защиты населения»;

«Отец — волонтер».

Участвовать в конкурсе могут мужчины от 18 лет. Приветствуется, чтобы участники осуществляли вклад в развитие государства, экономики, образования, культуры, спорта, были лидерами и влияют на общественную жизнь области.

Стать участником можно будет до 31 августа. Победителей будут определят уже в сентябре, а вот награждение дипломами и ценными подарками будет на Всенародный день отца.