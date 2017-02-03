Среди жителей Запорожья выберут лучших пап
В Запорожье пройдет конкурс «Отец года». Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.
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Главными целями этого конкурса является повышение роли отца в воспитании детей в семье. Номинации в конкурсе будут такими:
- «Отец года — настоящий казак»;
- «Отец — работник отрасли металлургии»;
- «Отец — спаситель»;
- «Отец — военнослужащий, работник Вооруженных Сил Украины»;
- «Отец — представитель местных органов исполнительной власти»;
- «Отец — работник органов местного самоуправления»;
- «Отец — общественный деятель»;
- «Отец — руководитель предприятия»;
- «Отец — работник агропромышленного комплекса»;
- «Отец — работник образования и науки»;
- «Отец — работник здравоохранения»;
- «Отец — работник культуры и искусства»;
- «Отец — спортсмен»;
- «Отец — работник средств массовой информации»;
- «Отец — работник правоохранительных, судебных органов, нотариата и адвокатуры»;
- «Отец — работник сферы социальной защиты населения»;
- «Отец — волонтер».
Участвовать в конкурсе могут мужчины от 18 лет. Приветствуется, чтобы участники осуществляли вклад в развитие государства, экономики, образования, культуры, спорта, были лидерами и влияют на общественную жизнь области.
Стать участником можно будет до 31 августа. Победителей будут определят уже в сентябре, а вот награждение дипломами и ценными подарками будет на Всенародный день отца.