Среди жителей Запорожья выберут лучших пап

03.02.2017 | Filed under: Культура,Новости,Регион,Эксклюзив | Posted by:

В Запорожье пройдет конкурс «Отец года». Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

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Главными целями этого конкурса является повышение роли отца в воспитании детей в семье. Номинации в конкурсе будут такими:

  • «Отец года — настоящий казак»;
  • «Отец — работник отрасли металлургии»;
  • «Отец — спаситель»;
  • «Отец — военнослужащий, работник Вооруженных Сил Украины»;
  • «Отец — представитель местных органов исполнительной власти»;
  • «Отец — работник органов местного самоуправления»;
  • «Отец — общественный деятель»;
  • «Отец — руководитель предприятия»;
  • «Отец — работник агропромышленного комплекса»;
  • «Отец — работник образования и науки»;
  • «Отец — работник здравоохранения»;
  • «Отец — работник культуры и искусства»;
  • «Отец — спортсмен»;
  • «Отец — работник средств массовой информации»;
  • «Отец — работник правоохранительных, судебных органов, нотариата и адвокатуры»;
  • «Отец — работник сферы социальной защиты населения»;
  • «Отец — волонтер».

Участвовать в конкурсе могут мужчины от 18 лет. Приветствуется, чтобы участники осуществляли вклад в развитие государства, экономики, образования, культуры, спорта, были лидерами и влияют на общественную жизнь области.

Стать участником можно будет до 31 августа. Победителей будут определят уже в сентябре, а вот награждение дипломами и ценными подарками будет на Всенародный день отца.

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