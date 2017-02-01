Стало известно, какие проблемы больше всего волнуют жителей Запорожья

Запорожцы атаковали чиновников горисполкома с помощью электронных петиций: за первый месяц 2017 года на официальный сайт Запорожской городской власти подано 245 петиций.

Как отметил во время пресс-конференции начальника управления внутренней политики и информации горсовета Владимир Головешко, из 245 петиций размещены на сайте — 190, а остальные отклонены из-за того, что не входят в компетенцию городской власти.

По словам председателя постоянной депутатской комиссии по законности и правопорядку Запорожского горсовета Андрея Согорина, три петиции уже набрали необходимое количество голосов – 750. Теперь они будут рассматриваться на сессии Запорожского горсовета.

Одно из поданных предложений, связанно с вопросом работы общественного транспорта, уже получило дальнейшее развитие. На крайней сессии горсовета 25 января была принята программа развития и усовершенствования городского пассажирского транспорта в Запорожье на 2017-2019 годы.

Кстати, из всего количества поданных на сегодня электронных петиций 39,2% касаются вопросов общественного транспорта, 20% — благоустройства, 15% — дорог, 4,9% — тарифов, 4,1% — общественной безопасности, чуть более 3% — экологии. По 2% и менее предложений относятся к топонимике, памятникам, сфере образования, паркам и скверам.

Стоит отметить, что петиция не будет обнародована, если в ней содержится более одного вопроса, суть изложенного не отвечает полномочиям горсовета или принуждает превысить его полномочия.