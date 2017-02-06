Студентка запорожского вуза украла в супермаркете трусики и лифчики

Студентка одного из вузов Запорожья пришла в супермаркет «Метро», чтобы купить компьютерный монитор. В супермаркете она пробыла длительное время, так как долго выбирала монитор, который все же купила. Затем она вернулась в зал, купить продукты.

Когда она уже шла к кассе, то на глаза ей попался отдел дамского белья. Девушке очень понравились два комплекта нижнего белья и ночная женская рубашка, и она, взяв эти вещи, вошла в примерочную. Так как у студентки после покупки монитора не оставалось денег на покупку белья, то она решила их украсть.

Она одела белье на себя, вышла из примерочной и пошла к кассам, где оплатила продукты. После оформления гарантии, к ней подошел работник супермаркета «Метро» и попросил ее пройти в служебное помещение.

Затем охранник сообщил, что она похитила товар из супермаркета. Слезами разжалобить охранника девушка не смогла — в присутствии понятых, студентка выдала сотруднику милиции, похищенное ею в супермаркете имущество — два лифчика, трусики и ночную рубашку. Материальный ущерб для супермаркета «Метро» составил около 600 гривен.

«В ходе судебного рассмотрения уголовного дела защитником подсудимой было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела: вследствие изменения обстановки подсудимая перестала быть общественно опасной. Гособвинитель не возражал против ходатайства, и суд освободил раскаивающуюся студентку от уголовной ответственности», — сообщили в Запорожской местной прокуратуре №2.